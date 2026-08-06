BOLOGNA. Francesco Guccini è morto questa mattina nella sua casa di Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano. Aveva 86 anni. Accanto a lui, fino all'ultimo, la moglie Raffaella, la figlia Teresa e i familiari. La notizia è stata comunicata dalla famiglia, che ha chiesto il massimo riserbo: le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata, nel rispetto delle volontà del cantautore.

Con Guccini scompare uno dei più grandi protagonisti della canzone d'autore italiana. Nato a Modena il 14 giugno 1940, ha attraversato oltre mezzo secolo di storia della musica con un repertorio entrato nella memoria collettiva. Brani come La locomotiva, L'avvelenata, Dio è morto, Auschwitz, Canzone per un'amica, Eskimo e Autogrill hanno segnato generazioni di ascoltatori, unendo poesia, impegno civile, ironia e racconto della vita quotidiana.

È stato anche scrittore di successo, autore di romanzi e saggi oltre che cantautore.Negli ultimi anni Guccini aveva scelto una vita appartata, dedicandosi soprattutto alla scrittura e comparendo raramente in pubblico. Nel 2026 era tornato eccezionalmente per inaugurare una mostra a lui dedicata e aveva confidato di non uscire di casa da molti mesi.