LOS ANGELES. È morto Patrick Stewart, l’attore britannico che ha dato il volto al capitano Jean-Luc Picard in «Star Trek: Next Generation» e al professor Charles Xavier negli «X-Men». Aveva 86 anni e si è spento nella sua abitazione di Los Angeles mercoledì 28 ottobre 2026. La storica portavoce Kelly Bush Novak ha comunicato che aveva affrontato un breve periodo segnato dall’Alzheimer e dalla demenza a corpi di Lewy.

Accanto a Stewart c’era la moglie Sunny Ozell. Il messaggio diffuso per annunciarne la scomparsa descrive la vicinanza della famiglia e degli amici, tra musica dal vivo, preghiere, lacrime e risate. Il ricordo affidato dalla portavoce al comunicato è quello di un uomo capace di suscitare un affetto profondo, mantenendo fino agli ultimi momenti la grazia che aveva accompagnato la sua vita.

La notorietà internazionale di Patrick Stewart era arrivata con «Star Trek: The Next Generation»: il suo Picard è diventato uno dei personaggi più riconoscibili della fantascienza. L’attore aveva poi ripreso il ruolo in «Star Trek: Picard». Al cinema, l’interpretazione del professor Charles Xavier, guida dei mutanti negli «X-Men», lo aveva fatto conoscere e amare anche da una nuova generazione di spettatori.

Prima del successo sullo schermo, Stewart aveva costruito una solida carriera teatrale, legata anche alla Royal Shakespeare Company. Il palcoscenico era rimasto centrale nel suo percorso, dalle opere di Shakespeare agli spettacoli interpretati insieme all’amico Ian McKellen, tra cui «Aspettando Godot». Una versatilità che gli aveva consentito di attraversare teatro, cinema e televisione senza perdere la propria riconoscibile presenza scenica.