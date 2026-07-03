(ANSA) - IL CAIRO, 03 LUG - Una struttura dalla forma a ottagono, di forte impatto visivo e valenza simbolica, ospiterà da domani il Comando strategico delle Forze armate egiziane, impegnate in un continuo sforzo di aumentare la propria capacità difensiva di fronte a sfide sempre più complesse. Sarà inaugurata domani, 4 luglio, data altrettanto evocativa, nel cuore della Nuova capitale amministrativa, essa stessa sede integrale della struttura statale egiziana dove ormai hanno trovato sede quasi tutti i ministeri e le strutture governative. Il nuovo quartier generale comprende 13 aree ed edifici principali, si estende su un'area di circa 90 mila chilometri quadrati, con circa 5 chilometri quadrati di superficie. Comprende anche una Accademia militare e moderni sistemi di comando, controllo e comunicazione. Si tratta - si legge sulla stampa statale - "di un progetto sovrano concepito attorno a prontezza operativa, coordinamento, deterrenza e sicurezza nazionale" e "riflette una nuova fase nel nel coordinamento istituzionale dello Stato". Non solo un trasloco a un nuovo edificio, dunque, ma una nuova architettura di comando per lo Stato e le Forze armate egiziane, in una regione in cui l'instabilità è diventata la regola piuttosto che l'eccezione, e insidiata da minacce inedite: intrusioni informatiche, infodemia, terrorismo, migrazioni incontrollabili, interruzioni energetiche e shock delle catene di approvvigionamento. "Non un monumento ma un sistema - aggiunge l'informazione statale - non uno spreco di denaro ma una risposta nazionale ai rischi di una nuova epoca, non una militarizzazione dello Stato ma un adeguamento della sicurezza nazionale a minacce globali" che comprendono non solo attacchi armati ma anche difesa dei confini, acqua, energia, approvvigionamento alimentare, sistemi informatici, rotte marittime, stabilità interna, gestione delle crisi e diplomazia regionale. "Il Pentagono è diventato sinonimo della pianificazione della difesa americana. Il Cremlino è diventato un simbolo del potere statale russo. L'Eliseo e il Quai d'Orsay sono diventati simboli dell'identità esecutiva e diplomatica francese. Il quartier generale del Comando Strategico egiziano potrebbe svolgere un ruolo simbolico simile nei prossimi decenni", scrive Egypt today. (ANSA).