(ANSA) - GERUSALEMME, 03 NOV - Il leader dell'opposizione israeliana Gadi Eisenkot ha accusato il premier Benjamin Netanyahu di "pogrom contro la democrazia", dopo che la procuratrice generale ha sollevato dubbi sull'imparzialità dell'indagine dello Shin Bet sulle sospette frodi elettorali che coinvolgono partiti arabi. "I membri dei servizi di sicurezza, delle forze dell'ordine e della pubblica amministrazione in Israele servono lo Stato, non il suo leader. Nella loro disperazione, il Likud e Netanyahu stanno tentando di perpetrare un vero e proprio pogrom contro la democrazia e lo stato di diritto. Stanno cercando di trascinarci tutti in una pericolosa crisi costituzionale", ha scritto su X. La dichiarazione giunge dopo che la procuratrice generale Gali Baharav-Miara ha affermato che "in uno stato di diritto, è impossibile interrogare cittadini o funzionari eletti senza prove che lo giustifichino. Se lo Shin Bet o qualsiasi altro organismo possiede una prova che giustifichi un'indagine, è libero di presentarla". Questa sera l'emittente i24News ha riferito che il capo dello Shin Bet starebbe cercando di interrogare quattro politici arabi in relazione alle accuse di brogli, senza tuttavia aver fornito ai pubblici ministeri prove in merito. (ANSA).