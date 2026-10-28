''Ci attendono altre lunghe giornate di lavoro, ma siamo concentrati sull'arduo compito che ci è stato affidato: portare il cambiamento in Israele e instaurare un governo sionista e per il servizio militare. Questa è la volontà del popolo che ha espresso sfiducia nel governo del fallimento del 7 ottobre e dei disertori. Un blocco che si trova al punto più basso della sua storia in vent'anni''. Lo scrive Gadi Eisenkot su X nel primo commento di oggi dopo l'uscita dei risultati quasi finali delle elezioni che danno il suo partito in svantaggio. ''Sento il peso della responsabilità e della fiducia che centinaia di migliaia di cittadini che credono nello Stato di Israele e nel sionismo mi hanno accordato. Grazie a voi, abbiamo fatto la storia: in un solo anno, abbiamo fondato in Israele un nuovo partito pan-israeliano che rappresenta una valida alternativa al governo. Affronteremo la grande sfida che ci attende, la porteremo a termine e avremo successo'', ha aggiunto. (ANSA).