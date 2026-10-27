(ANSA) - TEL AVIV, 27 OTT - Prima di votare, il presidente di Yashar e principale avversario di Benjamin Netanyahu, Gadi Eisenkot, ha visitato insieme all'ex ostaggio Gadi Mozes il kibbutz Nir Oz, una delle comunità più colpite dall'attacco del 7 ottobre. "Sono orgoglioso e commosso di iniziare questa giornata con Gadi Mozes, simbolo dello spirito e della forza israeliana, dell'impegno reciproco degli israeliani e del loro impegno verso lo Stato", ha dichiarato Eisenkot. "Mi impegno a fare tutto il possibile per garantire che siamo degni del prezzo che avete pagato, del prezzo pagato dal kibbutz e del prezzo che abbiamo pagato tutti noi, e per portare guarigione e riparazione a tutti i cittadini di Israele", ha detto. (ANSA).