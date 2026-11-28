(ANSA) - TEL AVIV, 28 NOV - ''Se il Likud è pronto per una vera unità, sono pronto a valutare nelle prossime 24 ore il grado di serietà di tale richiesta: invito Netanyahu e il suo team questa sera stessa all'Hotel Dan Acadia di Herzliya per condurre negoziati reali e accelerati sulle linee guida fondamentali e sulle questioni politiche, sulla base della proposta dettagliata inviata già la settimana scorsa a Netanyahu e sui cui, finora, non ha ancora risposto''. Lo scrive il leader di Yashar, Gadi Eisenkot, rispondendo alla dichiarazione del premier uscente Benjamin Netanyahu in cui si diceva disposto a un governo di unità nazionale guidato per primo da Eisenkot. (ANSA).