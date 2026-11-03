(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "Siamo invitati a guardare a loro come seminatori di germogli di pace mediante la promozione degli aiuti umanitari, spinti dal desiderio di promuovere soluzioni per i più fragili e per tenere viva la speranza nelle popolazioni esposte alle aggressioni". Così monsignor Gian Franco Saba, ordinario militare nel corso dell'omelia durante i funerali solenni dei quattro militari morti nell'incidente dell'elicottero in Bosnia. "Simone, Claudio, Franco Adriano e Laura hanno intuito che dedicare la vita per il sevizio e' anticipazione del paradiso, vera sapienza - ha sottolineato - hanno intuito che l'amore per l'umanità in certi contesti richiede dedizione per addestrarsi ad operare con prontezza e competenza a beneficio della pace, della custodia tra i popoli, dell'intervento sanitario in possibili situazioni di criticità e di emergenza. Hanno messo a disposizione i loro talenti e competenze". (ANSA).