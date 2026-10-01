(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Eni annuncia di aver completato, insieme agli attuali soci Ares Management Alternative Credit funds ed Energy Infrastructure Partners (Eip), il riassetto della struttura azionaria di Plenitude. L'operazione è stata realizzata attraverso un aumento di capitale non proporzionale pari a 1,56 miliardi di euro, sottoscritto da Ares per 1,08 miliardi di euro e da Eni per 0,48 miliardi di euro, e riconosce un Equity Value al 100% di Plenitude pre-money pari a 10,75 miliardi di euro (circa 13,1 miliardi di euro in termini di Enterprise Value). A seguito del perfezionamento dell'operazione, il capitale sociale di Plenitude è ora detenuto da Eni (65,03%), Ares (26,24%) ed EIP (8,73%). Il nuovo consiglio di amministrazione di Plenitude sarà composto da nove membri, cinque dei quali nominati da Eni (tra cui l'amministratore delegato), tre da Ares (tra cui il presidente) e uno da Eip. "La riorganizzazione dell'assetto azionario di Plenitude rappresenta un traguardo significativo nel percorso di sviluppo della società e una concreta dimostrazione dell'efficacia del modello satellitare di Eni", ha detto Francesco Gattei, Chief Transition & Financial Officer di Eni. "Il riassetto azionario e l'iniezione di capitale da parte dei soci aprono nuove opportunità per Plenitude che sarà impegnata a perseguire i propri obiettivi di crescita". (ANSA).