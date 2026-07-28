(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Eni ha raggiunto la Decisione Finale di Investimento (FID) per lo sviluppo del progetto Cronos, situato in acque profonde offshore di Cipro, con l'obiettivo di portare sul mercato il primo gas cipriota nel 2028. Il progetto, operato da Eni, consentirà la messa in produzione delle risorse del giacimento Cronos, situato nel Blocco 6, che contiene oltre 3 Tcf di gas inizialmente in posto. La produzione è prevista raggiungere un plateau di circa 500 milioni di piedi cubi standard al giorno. Il gas verrà trasportato e trattato presso le infrastrutture esistenti di Zohr, in Egitto, per essere successivamente trasferito e liquefatto nell'impianto di Gnl di Damietta ed esportato sotto forma di gas naturale liquefatto verso i mercati internazionali, principalmente europei. "L'iniziativa di Cronos rappresenta una tappa accelerata e concreta nel percorso che porterà Cipro a diventare un produttore ed esportatore europeo di gas naturale e apre la strada per la creazione di un hub regionale del gas nel Mediterraneo Orientale, facendo leva sulle infrastrutture energetiche esistenti in Egitto", afferma l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi. "Il progetto è inoltre un esempio di cooperazione internazionale e fornisce un contributo concreto alla diversificazione e alla sicurezza degli approvvigionamenti di gas dell'Europa", aggiunge. (ANSA).