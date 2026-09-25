(ANSA) - ROMA, 25 SET - "Eni ha fissato un limite massimo (price cap) al prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina (circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali). Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre, per una durata iniziale di 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti". Lo scrive l'Eni in un comunicato. (ANSA).