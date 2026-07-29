(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Eni archivia il primo semestre 2026 con l'utile netto rettificato a 3,635 miliardi di euro, in progresso del 43% sullo stesso periodo del 2025 mentre nel secondo trimestre di quest'anno si è attestato a 2,333 miliardi in crescita del 106%. Lo rende noto il gruppo energetico rilevando "progressi eccellenti del secondo trimestre che rafforzano le previsioni per l'anno". L'utile netto del semestre è stato di 4,390 miliardi (+156%) e nel secondo trimestre di 3,319 miliardi con una variazione del +511%. (ANSA).