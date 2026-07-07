(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Esce il 7 luglio a sorpresa il nuovo brano degli U2 dal titolo Street Of Dreams. È il primo singolo estratto dal nuovo album in studio della band, il cui titolo non è stato ancora annunciato. Sarà il primo album degli U2 dopo nove anni, la pubblicazione è prevista nel corso del 2026. Street of Dreams è disponibile in formato digitale, oltre che sulle piattaforme di streaming. Prodotto da Jacknife Lee, il brano propone l'inconfondibile sound degli U2 creato da Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. che a settembre celebreranno il cinquatesimo anniversario della formazione del gruppo. Il video del brano è stato girato a maggio a Città del Messico dove la band ha anche partecipato alla finale del torneo della Street Child World Cup 2026 al Parque Ecològico Lago de Texcoco. Le riprese vicino a Plaza Santo Domingo hanno attirato una grande folla nonostante il maltempo che ha anche causato il guasto di un generatore. Così una famiglia del posto ha accolto i quattro membri della band a casa per permettere di finire le riprese dal balcone. Formatisi a Dublino nel 1976, gli U2 hanno effettuato nella loro carriera innumerevoli tournée, pubblicato 15 album in studio, venduto 175 milioni di dischi e vinto numerosi premi, tra cui 22 Grammy Awards e il riconoscimento di Ambasciatori della Coscienza di Amnesty International. A sopresa il mercoledì delle ceneri, il 18 febbraio scorso, è uscito 'Days Of Ash', un nuovo EP indipendente di sei tracce, una raccolta composta da cinque nuove canzoni e una poesia. Un secondo EP autonomo, anch'esso di sei tracce, intitolato Easter Lily, è stato pubblicato il Venerdì Santo. Gli U2 sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2005 e hanno ricevuto due candidature agli Oscar per la Miglior Canzone Originale: nel 2003 con The Hands That Built America per il film Gangs of New York; nel 2014 con Ordinary Love per Mandela: Long Walk to Freedom. Il 17 marzo 2023 è uscito Songs of Surrender, una raccolta di 40 celebri brani completamente ri-registrati e reinterpretati durante sessioni svoltesi nell'arco di due anni. (ANSA).