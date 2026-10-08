(ANSA) - BRUXELLES, 08 OTT - Nonostante i livelli di stoccaggio del gas "siano inferiori ai livelli storici", il sistema del gas dell'Ue "è sufficientemente flessibile per soddisfare la domanda quest'inverno e le infrastrutture dell'Ue sono in grado di gestire maggiori importazioni di Gnl e di compensare i livelli di stoccaggio più bassi". E' quanto emerso dalla riunione del gruppo di coordinamento Ue sul gas, in cui è stato presentato il report della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas sull'approvvigionamento invernale. L'Entsog ha ribadito l'importanza di mantenere livelli di stoccaggio adeguati per tutta la stagione per far fronte alle ondate di freddo di fine inverno e facilitare il riempimento degli stoccaggi la prossima estate. Da quanto emerso, l'Ue è meglio preparata rispetto all'inverno 2021-2022, ovvero nel picco della crisi energetica trainata dalla guerra di Russia in Ucraina. (ANSA).