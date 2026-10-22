(ANSA) - BRUXELLES, 22 OTT - "Alla luce della persistente incertezza geopolitica globale che incide sui mercati petroliferi", il gruppo di coordinamento Ue sul petrolio ha confermato che "l'offerta di gasolio e carburante per aerei rimane limitata" sebbene attualmente "non ci sia una carenza fisica di tali prodotti in Europa". E' quanto emerge dalla riunione del gruppo di esperti Ue della Commissione e degli Stati membri che si è tenuta ieri. A breve dovrebbe essere lanciato il dialogo strategico con le raffinerie dell'Ue, che sarà presieduto dai commissari all'energia, Dan J›rgensen, e alla difesa, Andrius Kubilius. (ANSA).