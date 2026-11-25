(ANSA) - IL CAIRO, 25 NOV - Almeno 21 persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite nell'esplosione seguita da incendio di un camion che trasportava bombole di gas su una tangenziale del Cairo, non lontana dal centro città e in ora di punta. Le immagini postate dai media mostrano un violento incendio sulla strada con diversi veicoli in fiamme. L'incendio è avvenuto sulla tangenziale nell'area di Al Warraq in un punto che sovrasta un tunnel. Trentanove ambulanze hanno partecipato ai soccorsi. Le squadre della protezione civile sono riuscite a domare le fiamme. (ANSA).