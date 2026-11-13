(ANSA) - MOSCA, 13 NOV - Un'auto è esplosa a Mosca, ferendo una persona che è stata trasportata in ospedale. Lo riferisce la Tass citando una fonte delle forze dell'ordine. Secondo diversi canali Telegram, si tratta di Serghei Zavorotny, consigliere dell'ex primo ministro ucraino, Mykola Azarov. Zavorotny è rimasto ferito e versa in gravi condizioni. L'esplosione è avvenuta nel quartiere Chertanovo nel sud della capitale russa. Azarov fu primo ministro dell'Ucraina dal 2010 al 2014, ai tempi della presidenza di Viktor Yanukovich. (ANSA).