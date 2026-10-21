(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Giornata sugli scudi per EssilorLuxottica che ha confermato l'avvio in fortissimo rialzo: in Borsa a Parigi il titolo ha chiuso in aumento del 15% a 173,8 euro dopo i conti del terzo trimestre resi noti ieri a mercati chiusi. Gli operatori hanno premiato ricavi del gigante mondiale dell'occhialeria tra luglio e settembre a oltre 7,4 miliardi, in aumento del 9% a cambi variabili e del 7,2% a cambi costanti, dopo la crescita a doppia cifra ottenuta nello stesso periodo del 2025. Il risultato è superiore alle stime degli analisti, con ottimi risultati nel settore 'wearable', cioè gli Ai glasses sviluppati con Meta e i Nuance audio. (ANSA).