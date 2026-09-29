(ANSA) - BRUXELLES, 29 SET - "Sulla base delle informazioni raccolte dal Servizio di sicurezza interna estone possiamo concludere con certezza che l'incendio doloso ai locali della Milrem Robotics, avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 agosto a Tallinn, è stato un atto di sabotaggio ordinato dai servizi speciali della Federazione Russa." Lo annuncia su X il ministro degli Esteri dell'Estonia, Margus Tsahkna. "Tali azioni sono assolutamente inaccettabili. In risposta, il ministero degli Esteri convocherà oggi l'incaricato d'affari russo", scrive il titolare della diplomazia estone in merito all'incendio divampato nell'azienda dell'industria della difesa estone. (ANSA).