(ANSA) - PORTOVESME, 23 OTT - Hanno trascorso la notte a sessanta metri di altezza, in cima al forno 1 dello stabilimento Eurallumina di Portovesme e in queste ore attendono gli esiti del vertice previsto alle 11 nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma. I quattro operai del polo del Sulcis, che da ieri occupano il silo in protesta, non scenderanno prima di sapere cosa succederà: "Auspichiamo che gli enti decidano, che il ministero dell'Economia batta un colpo, che stanzino i fondi necessari per non mandare la società al fallimento e dare speranza a noi, alle nostre famiglie e al territorio. Attendiamo qua assieme ai lavoratori, non abbiamo più tempo, basta attese", denunciano. All'incontro di questa mattina non è prevista la partecipazione delle organizzazioni sindacali; ci saranno invece i rappresentanti della giunta regionale della Sardegna, che già ieri hanno espresso solidarietà ai dipendenti in presidio ai cancelli e ai colleghi in cima al silo. (ANSA).