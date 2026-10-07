(ANSA) - STRASBURGO, 07 OTT - "Le relazioni con la Cina hanno raggiunto un punto critico a causa delle pratiche commerciali sleali di Pechino, come il dumping e lo spionaggio: serve una politica europea più forte, che sia in grado di tutelare gli interessi dell'Unione". È quanto si legge nel testo della risoluzione sulle relazioni Ue-Cina, votato oggi in plenaria a Strasburgo. Il documento, che ha incassato 454 voti a favore, 86 contrari e 110 astenuti, sottolinea come "la Cina sia un facilitatore della guerra di aggressione in Ucraina" e che "la Russia senza il sostegno" di Pechino "non sarebbe in grado di condurre il conflitto con la stessa intensità". (ANSA).