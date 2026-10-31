(ANSA) - FIUMICINO, 31 OTT - Nel mese di ottobre il prezzo medio del carburante per aerei in Europa si è attestato a 4,84 dollari al gallone, raggiungendo il livello mensile più alto dall'inizio della crisi mediorientale. Lo rende noto Eurocontrol. "Ciò - sottolinea l'organizzazione intergovernativa civile e militare che gestisce e coordina la sicurezza e l'efficienza della navigazione aerea a livello europeo - ha rappresentato un aumento del 114% rispetto ai livelli pre-crisi (media di gennaio-febbraio pari a 2,26 dollari al gallone) e ha superato i precedenti massimi storici registrati a marzo e aprile 2026. Il 27 ottobre 2026, il prezzo del carburante per aerei ha chiuso a 4,93 dollari al gallone, con un aumento del 2,1% rispetto alle due settimane precedenti. A settembre Eurocontrol ha fatturato 1.135 milioni di euro di oneri di rotta (tariffe pagate dalle compagnie aeree o dagli operatori di volo per l'utilizzo dei servizi di navigazione aerea durante la fase di volo tra l'aeroporto di partenza e quello di arrivo), con un aumento del 3% rispetto al settembre 2025. "Tale crescita - viene evidenziato dall'organizzazione - riflette un incremento dell'1% delle tariffe unitarie, combinato con un aumento dell'1% del totale delle unità di servizio di rotta". (ANSA).