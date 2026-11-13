(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Secondo il sito web di Eurocontrol, l'organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, tutto il traffico aereo diretto negli Stati Uniti proveniente dagli Stati membri di Eurocontrol è stato sospeso "su richiesta della Faa a causa di problemi tecnici". Lo riporta la Bbc online. Sono 42 gli Stati membri di Eurocontrol, tra cui decine di Paesi dell'Ue, il Regno Unito, l'Ucraina e la Turchia, oltre a due Stati aderenti all'accordo: Israele e Marocco. (ANSA).