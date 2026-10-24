(ANSA) - ROMA, 24 OTT - In Italia la disuguaglianza nella distribuzione dei redditi è diminuita nel 2025 al livello più basso dal 2014 ma resta nettamente superiore a quella media europea: secondo quanto emerge dalle tabelle Eurostat il coefficiente di Gini che misura la distribuzione del reddito disponibile (si ha zero per la perfetta uguaglianza e 100 per la completa disuguaglianza con una persona che ha l'intero reddito del Paese) è passato dal 32,2 del 2024 al 31,0. Resta però nettamente superiore alla media Europea scesa dal 29,4 al 29,2. In Italia per gli under 18 la distribuzione della disuguaglianza è al 29,3 in deciso calo rispetto al 31,1 del 2024. In Ue l'indice di disuguaglianza è diminuito dal 28,7 al 28,6. (ANSA).