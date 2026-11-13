(ANSA) - BRUXELLES, 13 NOV - Il Pil dell'Eurozona è cresciuto dello 0,4% nel terzo trimestre del 2026 rispetto ai tre mesi precedenti, mentre nell'insieme dell'Ue l'aumento è stato dello 0,5%. È quanto emerge dai dati diffusi da Eurostat, dopo le stime preliminari di fine ottobre. L'Italia registra una crescita nulla, dopo il +0,2% del secondo trimestre, mentre la Francia segna una contrazione dello 0,1%. La Germania cresce dello 0,2% e la Spagna dello 0,6%. Su base annua, il Pil è aumentato dell'1,3% nell'area euro e dell'1,5% nell'Ue, mentre l'Italia segna un +0,8%. L'occupazione è rimasta stabile sia nell'Eurozona sia nell'insieme dell'Unione rispetto al trimestre precedente, mentre su base annua è cresciuta dello 0,4% in entrambe le aree. (ANSA).