(ANSA) - TARANTO, 03 NOV - Sono iniziate questa mattina le operazioni di spegnimento degli altiforni dell'ex Ilva di Taranto. A comunicarlo alle organizzazioni sindacali è stata l'azienda, dopo la decisione della Corte di Cassazione che ha respinto i ricorsi di AdI in As e Ilva in As, confermando il decreto della Corte d'Appello di Milano sullo stop degli impianti dell'area a caldo, disposto in accoglimento dell'azione inibitoria promossa da undici cittadini aderenti all'associazione Genitori Tarantini. Secondo quanto riferito da Fim, Fiom, Uilm e Usb in un'informativa, la ditta Liz Italia sta provvedendo a spegnere i bruciatori utilizzati per mantenere in preriscaldo i cowpers degli altiforni. Le operazioni dovrebbero concludersi entro questa settimana, segnando un ulteriore passaggio nel fermo dell'area a caldo. Novità anche per il reparto laminazione: il TNA (Treno nastri) è destinato a ripartire fino al 14 dicembre, quando si fermerà nuovamente. Una seconda ripartenza è prevista a gennaio, con una marcia programmata per circa un mese. (ANSA).