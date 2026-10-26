(ANSA) - TARANTO, 26 OTT - La Procura di Taranto ha chiesto gli arresti domiciliari per Lucia Morselli, ex presidente del consiglio di amministrazione di Acciaierie d'Italia, l'ex Ilva, per Alessandro Labile, già direttore dello stabilimento siderurgico, e per Francesco Astorri, responsabile Ispra della sezione per la valutazione e i controlli degli impianti di interesse strategico nazionale. Lo riporta il sito del Nuovo Quotidiano di Puglia, riferendo dell'inchiesta sul presunto inquinamento provocato dalle emissioni dello stabilimento tra il 2019 e il 2024. Nel complesso sono state chieste misure interdittive per 10 persone. Secondo l'ipotesi accusatoria, la gestione dello stabilimento sarebbe stata orientata a massimizzare profitti e produzione a scapito della tutela ambientale. Agli indagati è stato notificato l'avviso di interrogatorio preventivo davanti al giudice per le indagini preliminari Francesco Maccagnano, chiamato a valutare le richieste cautelari avanzate dalla Procura. L'inchiesta è condotta dai pm Mariano Buccoliero, Francesco Ciardo, ora in servizio alla Procura di Lecce, e Francesco Sansobrino. Complessivamente risultano indagate 28 persone e cinque società. Otto persone rispondono, secondo l'impostazione accusatoria, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro l'ambiente, l'incolumità pubblica e la pubblica amministrazione. Le richieste cautelari ora dovranno essere valutate dal gip. (ANSA).