(ANSA) - BRUXELLES, 05 NOV - Anche un volo Ryanair proveniente da Pescara e diretto all'aeroporto di Charleroi è stato interessato da un falso allarme bomba nel primo pomeriggio di oggi. Lo comunica l'ufficio stampa dell'aeroporto, secondo quanto riferisce Belga. La procedura di allerta è scattata dopo ritrovamento della scritta "bomba" nei servizi igienici dell'aereo, alle 13.13. L'aeroporto ha spiegato che i passeggeri sono stati fatti sbarcare progressivamente e ciascuno è stato sottoposto a controlli completi, alla presenza di cani antiesplosivo. Ispezionati anche tutti i bagagli. Le verifiche hanno escluso pericoli. (ANSA).