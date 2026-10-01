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(v. 'Regeni: Meloni, chiudere i rapporti...' delle 12.31) (ANSA) - ROMA, 01 OTT - "Come risulta evidente dalla semplice lettura dell'articolo 540 del codice di procedura penale nonché dallo stesso dispositivo della sentenza, la provvisionale di 150 mila euro assegnata alla presidenza del Consiglio dei Ministri, costituitasi parte civile nel processo, è immediatamente esecutiva, non bisogna quindi attendere che la sentenza diventi definitiva". Lo afferma la famiglia di Giulio Regeni con l'avvocata Alessandra Ballerini. (ANSA).