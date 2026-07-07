(ANSA) - LONDRA, 07 LUG - Nigel Farage ha annunciato oggi a sorpresa le sue dimissioni da deputato, ma anche la volontà di ripresentarsi per chiedere un verdetto popolare sulle accuse finanziarie rivoltegli di recente. L'ex tribuno della Brexit e leader di Reform Uk, rampante partito della destra anti-immigrazione, ha ribadito di non aver fatto "nulla di sbagliato" in risposta a una serie di presunti scandali relativi a donazioni milionarie ricevute in passate e a redditi privati non pienamente dichiarati in Parlamento. Ha poi accusato il governo laburista di perseguitarlo politicamente e i media di mettere a rischio la sicurezza sua e della sua famiglia. (ANSA).