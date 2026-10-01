(ANSA) - LONDRA, 01 OTT - Nigel Farage ha sfidato Andy Burnham su un'eventuale riadesione del Regno Unito all'Ue, evocata fra le possibili opzioni sul tavolo da parte del premier laburista rispetto ai rapporti futuri tra Londra e Bruxelles. "Si faccia pure avanti ma rischia di subire uno shock", ha dichiarato l'ex tribuno della Brexit in un discorso a Doncaster, nel nord dell'Inghilterra. Secondo il leader del trumpiano Reform Uk, gli elettori capiranno che rientrare nell'Unione significa pagare 25 miliardi di sterline l'anno, aderire di fatto a Schengen, accogliere almeno altri 200.000 immigrati l'anno e impegnarsi ad adottare l'euro. "Dice di voler unire il Paese. Un secondo referendum dividerà il Paese in modo aspro, come forse non abbiamo mai visto prima", ha aggiunto Farage, accusando il primo ministro di incoerenza. Il leader di Reform ha esordito ammettendo di essere stato di recente un po' lontano dalla scena politica, soprattutto per i contraccolpi degli scandali sulle donazioni che hanno coinvolto lui e il suo partito. Ora però, ha aggiunto, intende lanciare la corsa verso il voto anticipato nelle politiche - rispetto alla scadenza prevista del 2029 - che a suo avviso è sicuro. L'eventualità di una riadesione al blocco dei 27 è stata fortemente criticata anche dai Conservatori, la cui leader, Kemi Badenoch, si sta preparando per il congresso del partito d'opposizione in programma da domenica a Birmingham. Intanto ha lanciato una proposta controversa: togliere il sussidio di disoccupazione ai giovani sotto i 25 anni che non abbiano lavorato almeno sei mesi di fila, obbligandoli invece a seguire corsi intensivi per trovare un impiego. (ANSA).