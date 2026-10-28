(ANSA) - ROMA, 28 OTT - La Farnesina, in coordinamento con l'Ambasciata e il Consolato Generale a Madrid, continua a seguire la situazione relativa all'incidente ferroviario in Spagna per verificare il coinvolgimento di cittadini italiani. Sulla base dell'elenco dei passeggeri del treno Iryo e delle prime informazioni sul treno Renfe, al momento risultano coinvolti 7 connazionali: quattro sono in buone condizioni, un quinto è ricoverato in ospedale ma fuori pericolo e due connazionali risultano ancora disperse. Lo scrive la Farnesina in una nota. In particolare, per il treno operato da Renfe, proseguono i contatti con le autorità per acquisire l'elenco completo dei passeggeri e verificare l'eventuale presenza di altri italiani: nella nottata le autorità continueranno ad aggiornare i loro elenchi. Su richiesta del ministro Tajani, una squadra del Consolato Generale continuerà a far visita agli ospedali della zona e ai centri di raccolta dei superstiti per acquisire ulteriori informazioni e prestare assistenza. Per segnalazioni o richieste di assistenza, è possibile contattare l'Unità di Crisi della Farnesina al numero +39 06 36225 e il Consolato Generale d'Italia a Madrid al numero di emergenza +34 629 842 287. (ANSA).