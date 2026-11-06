(ANSA) - ROMA, 06 NOV - La Farnesina, si legge in una nota, è impegnata per ottenere il rilascio di alcuni attivisti italiani fermati oggi dalle Autorità israeliane nei pressi del villaggio di Kafr Ni'ma, in Cisgiordania, mentre partecipavano ad attività di sostegno ai contadini palestinesi impegnati nella raccolta delle olive. Il fermo avrebbe coinvolto diversi volontari internazionali, tra cui vi sarebbero 4 attivisti e 2 giornalisti italiani: sono ancora in corso verifiche definitive sul numero preciso e sull'identità degli italiani. L'ambasciata d'Italia a Tel Aviv e il consolato generale d'Italia a Gerusalemme sono intervenuti presso le Autorità israeliane per chiedere l'immediato rilascio dei connazionali, ottenere chiarimenti sulle circostanze del fermo e garantire la necessaria assistenza consolare. Il gruppo di attivisti si trova ora presso la stazione di polizia di Modi'in Illit. Nella mattinata di domani è previsto il trasferimento presso il centro dell'aeroporto Ben Gurion destinato alla permanenza dei cittadini stranieri in attesa di rimpatrio, in vista dell'avvio delle procedure di espulsione, che avverranno con i primi voli disponibili. (ANSA).