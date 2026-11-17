(ANSA) - NEW YORK, 17 NOV - L'Fbi ha emesso il 13 novembre un avviso urgente sulla sicurezza informatica riguardante Artex, una piattaforma autonoma basata su modelli di intelligenza artificiale avanzati usata come arma per condurre attacchi informatici in tutto il mondo. Secondo quanto riferito dall'Fbi, dallo scorso agosto Artex è usata da alcuni attori per prendere di mira istituzioni finanziarie, enti governativi e aziende. L'avviso dell'Fbi, rilanciato dall'Fbi di Dallas su X, è stato emesso nel giorno in cui c'è stato lo stop dei voli americani per un problema tecnico. Artex si avvale di molteplici agenti basati dell'IA. (ANSA).