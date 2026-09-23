(ANSA) - ROMA, 23 SET - "Io sono sempre molto più prudente del vicepremier Salvini. Credo che sia giusto cercare investimenti, cercare appunto sostegni, però sempre in un quadro di compatibilità della finanza pubblica. Lo abbiamo fatto, ripeto, in questi in questi ultimi 4 leggi di bilancio e credo che riusciremo a farlo anche adesso senza fare troppi voli pindarici. Non ho questo mantra dello scostamento di bilancio, ma tendenzialmente non credo che sia la cosa migliore da fare in questo in questa circostanza". Lo ha detto Marco Osnato, responsabile economico di FdI e presidente della commissione Finanze della Camera, a 24 Mattino su Radio 24. "A me non interessa la forma - ha detto oggi il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa sulle norme della Lega - ma la sostanza: se non è scostamento ma una legge di bilancio importante e coraggiosa che punta sugli investimenti si può non fare lo scostamento ma una legge di bilancio importante. Per la Lega e gli italiani essere condizionati dallo zero virgola non ci fa lavorare bene". (ANSA).