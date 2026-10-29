(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "C'è una richiesta molto forte che viene da ambienti della Lega, anche rispetto al lavoro fatto dal sottosegretario Durigon" sul "tema di uscita anticipata per alcuni lavoratori. Siccome non c'è una contrarietà di fondo, il governo ha deciso di accantonare una cifra e capire come arrivare a questo superamento". Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia Marco Osnato, presidente della commissione Finanze alla Camera, ospite di Start su Sky Tg24, rispondendo a una domanda sul superamento della legge Fornero e sulle misure previdenziali previste dalla manovra. "Penso che quando ci sarà un momento di maggiore serenità economica in Italia, una riforma delle pensioni andrà fatta. Intanto si può valutare, accantonando una cifra che non si butta via: se verrà utilizzata come strumento per aiutare lavoratori usuranti bene, altrimenti sarà sempre destinata a misure sociali. Non credo che sia né il superamento della Fornero né un disastro come qualcuno ha detto", ha evidenziato. (ANSA).