(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "Parte con il piede giusto la stagione dei saldi estivi - dichiara il presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni - con un incremento medio del 3% sul primo giorno dei saldi estivi dell'anno scorso. Le prime rilevazioni confermano le proiezioni della vigilia e restituiscono un quadro incoraggiante per il commercio di moda: i consumatori hanno risposto positivamente, tornando nei negozi alla ricerca di qualità, stile e convenienza". "Quest'anno - prosegue Felloni - abbiamo assistito a una politica degli sconti più equilibrata, con riduzioni di prezzo differenziate e meno aggressive rispetto al passato. Questo ha consentito ai consumatori di cogliere interessanti opportunità di acquisto senza compromettere eccessivamente la marginalità delle imprese, un elemento fondamentale in una fase in cui i costi continuano a pesare sulla competitività dei negozi." "Un contributo importante - conclude Felloni - è arrivato anche dal turismo, che sta premiando soprattutto le città d'arte e le principali destinazioni italiane, dove l'avvio dei saldi rappresenta un ulteriore elemento di attrattività commerciale. Anche l'incognita delle temperature sembra essere stata superata. Il clima più favorevole ha accompagnato l'avvio dei saldi, creando le condizioni per una buona affluenza nei punti vendita. Ora auspichiamo che questo andamento possa consolidarsi nelle prossime settimane, confermando il ruolo dei saldi come un'occasione di valore per i consumatori e come uno strumento per sostenere il commercio di moda". (ANSA).