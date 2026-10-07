(ANSA) - ROMA, 07 OTT - C'è un'economia 'invisibile' ma vitale che muove miliardi di euro e pesa sul PIL italiano: è il settore dei trasporti e della logistica, che muove merci e persone. Secondo canali ufficiali della statistica vale 86 miliardi, pari al 4,8% del Pil nazionale. Ma secondo uno studio di Federtasporto, il suo vero peso strategico è molto maggiore: raggiunge 341 miliardi di euro il valore aggiunto attivato nell'intera economia, pari al 19% del Pil nazionale. "Questa è la ricchezza che l'Italia perderebbe senza il sistema dei trasporti", secondo quest'analisi, realizzata in collaborazione con il centro studi di Confindustria e presentata durante l'assemblea annuale. Lo studio, per la prima volta, rappresenta la mobilità delle persone e delle merci come un unico sistema industriale integrato, misurandone non soltanto la dimensione diretta ma anche il valore attivato nell'intera economia. L'analisi ha calcolato anche l'impatto della filiera sul mercato del lavoro: il volume occupazionale equivale al 19,5% dell'occupazione nazionale complessiva. Attiva complessivamente 4,67 milioni di occupati . "È un unico sistema industriale a tutti gli effetti - dichiara il presidente di Federtrasporto, Paolo Colombo. "Questi sono numeri importanti che impongono un cambio di prospettiva: la mobilità delle persone e la mobilità delle merci non possono più essere considerate attività ancillari o un semplice costo da comprimere, ma una leva della politica industriale e della competitività del Paese. Questo vale per la mobilità delle persone come per la manifattura. È necessario, quindi - conclude Colombo - accompagnare le imprese nel passaggio dal franco fabbrica al franco destino. Rinunciare a gestire la catena logistica significa rinunciare a valore aggiunto, competenze e controllo sulla relazione con il cliente". (ANSA).