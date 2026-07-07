(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Una ricognizione generale di tutte le relative norme in vigore, applicate a livello regionale, per valutare l'ipotesi di una normativa nazionale più stringente per la custodia dei farmaci stupefacenti, che punti ad aggiornare il Testo Unico Stupefacenti (309/90) e a renderlo eventualmente più stringente. Ma anche maggiori controlli da parte dei Nas. Sono i temi principali - a quanto si apprende - emersi all'incontro che si è svolto a Palazzo Chigi, presieduto dal sottosegretario Alfredo Mantovano, per la seconda volta dopo l'episodio del furto di ottanta fiale di Fentanyl all'ospedale Israelitico di Roma nei giorni scorsi. (ANSA).