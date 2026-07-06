(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano - secondo quanto si apprende - ha convocato per domani, a Palazzo Chigi, un nuovo incontro sull'attuazione del piano anti-Fentanyl, con l'obiettivo di rafforzare l'attuazione, da parte di tutti i soggetti interessati, delle misure di prevenzione e dei controlli. La riunione è stata convocata in seguito all'episodio del furto di 80 fiale di Fentanyl avvenuto nei giorni scorsi presso un ospedale romano. All'incontro prenderanno parte rappresentanti delle Regioni, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno. (ANSA).