(ANSA) - TREVISO, 01 OTT - Sono stati fermati ieri dai Mossos d'Esquadra di Barcellona quattro degli otto sospettati dell'aggressione ai danni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo (Treviso) rimasto in coma per alcuni giorni nella città catalana. Lo riferiscono i legali della famiglia, Alessio Castellano e Monica Cornaviera. I quattro sono rimasti nelle celle di sicurezza fino a questa mattina, quando sono stati trasferiti nelle celle di sicurezza dei Tribunali di istruzione (Juzgados de Instrucción). Tutti si sono avvalsi del diritto di non rispondere. Sono stati rimessi in libertà. (ANSA).