(ANSA) - FIRENZE, 03 AGO - Ricavi consolidati per 468 milioni, in calo dell'1,3% (a cambi correnti) rispetto ai primi sei mesi 2025 (+1,9% a cambi costanti), e un utile netto di 1,5 milioni. E' quanto registrato dal gruppo Salvatore Ferragamo nel primo semestre 2026. La posizione finanziaria netta, si spiega in una nota, è positiva per 125 milioni, rispetto a 119 milioni al 30 giugno 2025. Il risultato operativo è di 21 milioni (rispetto ai 3 milioni negativo adjusted4 nel primo semestre 2025). Sul risultato pesa l'andamento negativo del canale wholesale (-11,2% a cambi costanti e -11,6% a cambi correnti), mentre il canale direct to consumer ha segnato una performance "positiva" (+1,8% a cambi correnti e +6,1% a cambi costanti). Gli Investimenti ammontano a 18 milioni, rispetto ai 16 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. (ANSA).