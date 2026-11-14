INNSBRUCK. Una festa con circa 800 dipendenti comunali, le proteste dei residenti per il rumore e ripetuti interventi della polizia. È finito al centro di una denuncia il sindaco di Innsbruck, Johannes Anzengruber, per il quale, secondo quanto riportato dalla Tiroler Tageszeitung, si ipotizza il reato di abuso d’ufficio.

La vicenda risale al 9 ottobre 2026, quando centinaia di dipendenti del municipio si erano ritrovati, su invito dell’amministrazione comunale, presso il deposito dei trasporti pubblici di Innsbruck. Il rumore avrebbe provocato numerose lamentele da parte degli abitanti della zona, tanto da rendere necessari diversi interventi delle forze dell’ordine.

Secondo il quotidiano tirolese, durante i controlli sarebbero sorte divergenze tra gli agenti e il sindaco Anzengruber sulla natura privata o pubblica dell’evento e sulla necessità di ottenere un’autorizzazione. Inoltre, alcuni funzionari comunali incaricati di verificare le segnalazioni per disturbo della quiete pubblica sarebbero stati ostacolati nello svolgimento delle proprie mansioni.

Un portavoce della Procura di Innsbruck ha confermato all’agenzia austriaca Apa che il caso è attualmente in fase di valutazione. Non risulta quindi ancora accertata alcuna responsabilità. L’ufficio del sindaco, interpellato dalla Tiroler Tageszeitung, ha preferito non rilasciare dichiarazioni.

(foto Ansa)