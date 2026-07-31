(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Da dodici anni Filippo Bisciglia è la bussola che guida gli spettatori nel viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Insieme a lui, il reality che coinvolge coppie in crisi o in cerca di risposte è cresciuto di anno in anno, diventando un appuntamento atteso nell'estate tv di Mediaset. "Se penso da dove siamo partiti, nel 2014, e dove siamo arrivati oggi è incredibile", racconta Bisciglia all'ANSA, soddisfatto dei risultati raggiunti anche quest'anno con il record di share superato di puntata in puntata (l'ultima si è chiusa con il 35,5%, il più alto di sempre; mentre il record in valori assoluti è della penultima con 4,4 milioni di spettatori). Un successo trasversale. "In primis è fondamentale la scelta delle coppie, e tutto il lavoro che c'è dietro da parte degli autori, di Raffaella Mennoia che cura il programma e di Maria De Filippi, che ha creduto in me e alla quale devo tutto. Poi c'è il montaggio che è spaziale e infine penso che il programma sia uno specchio: le persone si rivedono nelle dinamiche dei ragazzi che partecipano. Temptation Island è realtà. A volte espressa in maniera esagerata, ma è realtà in cui ci si immedesima". Quest'anno Bisciglia - che vent'anni fa esatti si fece conoscere al grande pubblico partecipando alla sesta edizione del Grande Fratello - è sembrato più coinvolto rispetto al passato, con prese di posizione nette: un passaggio ulteriore dal ruolo di narratore a quello di conduttore. "Narratore poteva andare bene all'inizio di questo viaggio. Sono un conduttore con un sogno da sempre: avere un programma in studio, condurre un game show. Sarei pronto anche subito. Ma a Pier Silvio Berlusconi non l'ho detto, non sono uno che chiede, non ho mai chiesto niente". Tornando al suo coinvolgimento di quest'anno, la replica è che "credo di essere sempre io. E mi viene da ridere quando leggo che qualcosa è cambiato perché ora sono single. Mi sono comportato come ho sempre fatto in 13 edizioni: ci ho sempre messo il cuore". Ora ad attendere Filippo ci sarà qualche giorno di vacanza e "poi mi preparerò per il mio spettacolo a teatro che parte il 13 novembre da Torino. Il titolo è Prima della prima - Il mio viaggio nei sentimenti, ma non è su Temptation Island, anche se qualcosa di me la racconterò". (ANSA).