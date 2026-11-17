(ANSA) - ROMA, 17 NOV - La finlandese Iceye lancia un'opa sul totale delle azioni di Avio "per creare un campione europeo della sovranità spaziale e della difesa". Come si legge in una nota, il gruppo offre 41 euro per ciascuna azione, che rappresenta un premio del 21,3% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Avio del 16 novembre 2026 e del 29,6% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi del mese precedente. Il gruppo "intende preservare il marchio e l'identità industriale italiana" del gruppo italiano, "mantenere l'attuale forza lavoro, onorare gli impegni assunti nei confronti di clienti e partner europei e statunitensi e proseguire gli investimenti programmati negli Stati Uniti", "l'Italia rimarrebbe il centro delle attività di lancio e propulsione di Avio". L'integrazione "unirebbe le capacità di lancio e propulsione di Avio alle attività di Iceye nella produzione di satelliti, nella gestione di costellazioni e nei servizi di intelligence". (ANSA).