GIACARTA. È scoppiato un vero e proprio caso sui social dopo la diffusione di un video che mostrava due uomini completamente avvolti nel nastro adesivo, con la testa modellata fino a ricordare Tinky Winky, uno dei personaggi dei Teletubbies. In migliaia hanno creduto che si trattasse di due ladri catturati e puniti dai cittadini, alimentando indignazione e commenti.

La ricostruzione, però, si è rivelata completamente falsa. I due uomini non erano stati sorpresi a rubare né erano stati sottoposti a una punizione da parte della folla.

A chiarire l'accaduto è stato uno dei protagonisti del video, che ha spiegato di essere un content creator insieme all'amico. I due realizzano abitualmente video umoristici per YouTube, TikTok e Instagram.

La scena era nata durante una diretta su TikTok, quando alcuni spettatori avevano lanciato una challenge inviando anche dei regali virtuali. La sfida consisteva nel farsi ricoprire completamente di nastro adesivo. Terminata la prova, i due hanno continuato il video con una gag, simulando di stare male dopo aver mangiato del terasi, una tradizionale pasta di gamberi fermentati.

Il filmato è stato però ripreso da altri profili social e ripubblicato con una falsa descrizione, secondo cui i protagonisti sarebbero stati due ladri di motociclette immobilizzati e puniti dalla popolazione. La narrazione, pur priva di qualsiasi fondamento, è diventata rapidamente virale.

I creator hanno quindi smentito la ricostruzione, precisando che si trattava esclusivamente di una trovata ideata per i social e che nessun reato era stato commesso. Una spiegazione che ha messo fine al caso, nato da un video decontestualizzato e rilanciato con informazioni non veritiere.