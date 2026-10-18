(ANSA) - SANREMO, 18 OTT - Si intitola 'Tg1 edizione più che straordinaria' il varietà che riporta Fiorello in prima serata su Rai1. Per la prima volta nella storia uno show occupa lo studio del telegiornale a Saxa Rubra. Con Fiorello e Biggio, in pochi minuti, si esibiscono il corpo di ballo di Luca Tommassini e gli ospiti Annalisa, Gigi D'Alessio e TonyPitony oltre ai quattro conduttori del Tg1 delle 20. Fiorello si fa serio per un attimo: "Posso rivolgere un pensiero agli amici del Sud Italia che stanno attraversando un periodo molto brutto? C'è una protesta in atto e la stanno facendo senza spaccare niente, ma la luce deve essere accesa anche sul Sud". (ANSA).