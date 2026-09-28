(ANSA) - MILANO, 28 SET - Fitch alza dal 2,4 al 2,6% le stime di crescita dell'economia globale per il 2026, mantenendole ferme al 2,5% e al 2,6% per il 2027 e il 2028. "La revisione riflette previsioni di crescita più elevate per gli Usa, l'eurozona, diverse altre grandi economie sviluppate e per i mercati emergenti esclusa la Cina", afferma Fitch nel suo Global Economic Outlook di settembre, in cui parla di un'economia "più resiliente del previsto" di fronte allo shock energetico. Alzate dallo 0,9% all'1% nel 2026 e dall'1,1 all'1,2% nel 2027 le stime sull'Eurozona, con l'Italia che incassa la revisione più sostanziosa: il Pil 2026 è atteso all'1%, 0,4 punti percentuali in più della precedente stima. (ANSA).