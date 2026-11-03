(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "Contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di informazione, il gruppo Flacks è tuttora in corsa nella gara per l'acquisizione dell'ex Ilva". Lo precisa il Michael Flacks in una nota. "Come abbiamo già comunicato al governo - ha spiegato -, siamo pronti a sostenere l'investimento previsto dal nostro ultimo piano industriale per produrre acciaio a Taranto con i forni elettrici. Attendiamo una convocazione dell'esecutivo per discutere la nostra proposta". (ANSA).