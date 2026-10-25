(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 25 OTT - Il candidato di destra al ballottaggio presidenziale in Brasile, Flavio Bolsonaro, ha votato questa mattina intorno alle 8,20 in una scuola municipale del quartiere di Vila Isabel, nella zona nord di Rio de Janeiro. "È arrivata l'ora del cambiamento, il Brasile non ne può più", ha dichiarato il candidato all'uscita dal seggio, accompagnato dalla moglie Fernanda e dalla madre Rogeria. Bolsonaro ha invitato i cittadini a recarsi alle urne "che piova o ci sia il sole", dicendosi soddisfatto della campagna elettorale per il ballottaggio, che ha definito "allegra e pulita". Dopo il voto, Bolsonaro è partito per Brasilia dove seguirà lo scrutinio insieme ai familiari e ai suoi alleati, come già avvenuto al primo turno. (ANSA).